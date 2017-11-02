Елизаров: вернулся играть в Россию, потому что здесь легче проявить себя

Защитник «Салавата Юлаева» Анатолий Елизаров рассказал об опыте игры за океаном и поделился ожиданиями от молодёжной Суперсерии.



«Два года в Северной Америке пошли на пользу, потому что я выучил язык и сейчас могу беспрепятственно общаться с Эрккой Вестерлундом. Сравнить уфимскую поддержку и болельщиков Эдмонтона? Конечно, в Эдмонтоне на нас иногда собиралось по 18 тыс. зрителей, непередаваемые эмоции. Хочу отметить болельщиков «Салавата», они всегда с командой, часто отправляются на выезд. Вот на одном из последних матчей во Владивостоке была внушительная поддержка. Мы чувствуем это.



Из КХЛ легче попасть в молодёжную сборную? Если играешь в России, то ты находишься под большим вниманием тренерского штаба сборной, больше шанса проявить себя. Это была одна из причин моего возвращения в Россию», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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