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175 лет назад 2016
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«Куньлунь» в третий раз за сезон отправил в список отказов Константина Макарова

Хоккей

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» отправил в список отказов нападающего Константина Макарова, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. 32-летний хоккеист третий раз в сезоне отправлен менеджментом клуба в список отказов.

В чемпионате-2017/18 32-летний Макаров принял участие девяти встречах, отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-1", проводя на льду в среднем около 11 с половиной минут за игру.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар Константин Макаров
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