«Куньлунь» в третий раз за сезон отправил в список отказов Константина Макарова

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» отправил в список отказов нападающего Константина Макарова, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. 32-летний хоккеист третий раз в сезоне отправлен менеджментом клуба в список отказов.



В чемпионате-2017/18 32-летний Макаров принял участие девяти встречах, отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-1", проводя на льду в среднем около 11 с половиной минут за игру.



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