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175 лет назад 2016
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Представлена форма хоккейной сборной России на ОИ-2018

Хоккей

Федерация хоккея России представила форму, в которой национальная сборная будет выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

При создании новой формы команда разработчиков взяла за основу более лёгкий и «дышащий» материал, а также добавила больше сетки, чтобы увеличить вентиляцию. Размер игровых номеров и шрифта увеличился, что повлияло как на внешний вид формы, так и на её качества. Переход на однослойные лазерно-перфорированные цифры повысил воздухонепроницаемость. Герб страны выполнен из светоотражающего материала, который легче прежней вышивки, также изменился способ его нанесения. Благодаря этим изменениям вес формы уменьшился, что должно отразиться на движениях спортсмена.

В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены. На это визуальное решение дизайнеров вдохновили лезвия коньков.

Фото: Федерация хоккея России
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Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ОИ-2018
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