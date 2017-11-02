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«Автомобилист» уступил «Трактору» в овертайме, прервав победную серию

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение в овертайме матча с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Челябинский коллектив продлил свою удачную серию до четырёх побед, их соперник наоборот, прервал свою череду побед.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Куляш и Михал Чайковски. Среди подопечных Анвара Гатиятулина голы на свой счёт записали Александр Черников, Александр Шаров и Игорь Полыгалов.

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КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 3 1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Черников (Якуценя) – 07:04 (5x5), 1:1 – Куляш (Симаков, Голышев) – 13:16 (5x5), 1:2 – Шаров (Якуценя) – 17:08 (5x5), 2:2 – Чайковски (Михнов) – 21:50 (5x4), 2:3 – Полыгалов (Виделль) – 61:49 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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