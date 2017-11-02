«Автомобилист» уступил «Трактору» в овертайме, прервав победную серию

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение в овертайме матча с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Челябинский коллектив продлил свою удачную серию до четырёх побед, их соперник наоборот, прервал свою череду побед.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Куляш и Михал Чайковски. Среди подопечных Анвара Гатиятулина голы на свой счёт записали Александр Черников, Александр Шаров и Игорь Полыгалов.



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