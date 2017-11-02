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175 лет назад 2016
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КХЛ оставила дисквалификацию Дамира Рыспаева в силе

Хоккей

Дисциплинарный комитет КХЛ оставил в силе запрет на участие в матчах лиги казахстанского защитника Дамира Рыспаева, сообщил глава профсоюза игроков Андрей Коваленко.

«КХЛ оставила своё решение без изменений — он имеет право играть в ВХЛ, доступ в КХЛ пока не открыт. Посмотрели его статистку по количеству матчей и проведённому времени на площадке — этого оказалось недостаточным. В связи с этим КХЛ оставляет право Рыспаеву на повторное обращение в дисциплинарный комитет организации. Если он весь ноябрь и первую половину декабря будет постоянно участвовать в играх своего клуба и иметь достаточное игровое время, то мы ещё раз до подадим апелляцию ближе к концу декабря — до закрытия периода обмена игроков», — приводит слова Коваленко ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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