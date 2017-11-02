Нападающий Вадим Шипачёв вернулся в Россию

Нападающий Вадим Шипачёв, который сейчас расторгает контракт с «Вегас Голден Найтс», вернулся в Россию, сообщает Sporsnet со ссылкой на агента игрока.



Весной Вадим подписал двухлетний контракт на $ 9 млн, однако не смог закрепиться в основном составе «Вегаса». Он провёл в НХЛ три матча и забил один гол. Шипачёв был отправлен в АХЛ, прибыл в расположение команды и провёл с ней тренировку, но затем без разрешения руководства вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй. Клуб в ответ дисквалифицировал игрока без выплаты зарплаты, позже стартовала процедура расторжения контракта.

Злая Бука с самомнением. Почему Шипачёв сам загубил свою мечту Вадим уверял, что хочет играть в НХЛ, но почти ничего не сделал для этого и теперь может вернуться в СКА.