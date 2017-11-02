Чесалин — о матче с «Трактором»: игра получилась, как в плей-офф

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин прокомментировал поражение от «Трактора» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«В первую очередь не сложилось с реализацией моментов, своё не забили. Тут была такая игра, как в плей-офф, очень упорная. Ошиблись, вот и получили в овертайме. Принципиальные ли игры с «Трактором»? Да не сказал бы, что особо принципиальные, каждый матч очень важен, каждые три очка, и не важно, кто соперник. Надо было брать три очка, но одно тоже неплохо», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» уступил «Трактору» в овертайме, прервав победную серию