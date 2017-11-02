Путин не знает о создании Александром Овечкиным движения Рutin Team

Президент России Владимир Путин пока не знает, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил создать общественное движение Putin Team в поддержку российского лидера.



«Нет, пока не знает», — ответил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, осведомлен ли Путин о планах Овечкина по созданию общественного движения.



Песков оставил без ответа вопрос об отношении Кремля к данной инициативе.



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Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team