«Торпедо» проиграло «Локомотиву», потерпев шестое поражение в семи матчах

Ярославский «Локомотив» на домашней арене взял верх над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Петериса Скудры потерпела шестое поражение в семи матчах.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Егор Коршков, Денис Мосалёв, Александр Полунин и Егор Аверин. Единственный гол нижегородской команды записал на свой счёт Каспарс Даугавиньш.
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