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«Торпедо» проиграло «Локомотиву», потерпев шестое поражение в семи матчах

Хоккей

Ярославский «Локомотив» на домашней арене взял верх над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Петериса Скудры потерпела шестое поражение в семи матчах.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Егор Коршков, Денис Мосалёв, Александр Полунин и Егор Аверин. Единственный гол нижегородской команды записал на свой счёт Каспарс Даугавиньш.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
4 : 1 0:1, 4:0, 0:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Даугавиньш (Дугин, Желдаков) – 07:26 (5x5), 1:1 – Коршков (Красковский) – 24:20 (5x5), 2:1 – Мосалёв (Аверин) – 25:48 (5x4), 3:1 – Полунин (Черепанов, Рафиков) – 26:20 (5x5), 4:1 – Аверин (Апальков, Мосалёв) – 27:51 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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