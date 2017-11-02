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175 лет назад 2016
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Московское «Динамо» одолело рижских одноклубников в серии буллитов

Хоккей

Московское «Динамо» одержало победу над рижскими одноклубниками в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

На 51-й минуте встречи счёт открыли хозяева — заброшенной шайбой отметился Илья Никулин. Уже через минуту Брэндон Макмиллан восстановил равновесие в счёте. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева — победный бросок на свой счёт записал Владимир Брюквин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Никулин (Вишневский, Брюквин) – 50:45 (5x3), 1:1 – Макмиллан (Столлери, Салмела) – 51:27 (5x4), 2:1 – Брюквин – 65:00 ( ПБ)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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