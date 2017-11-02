Московское «Динамо» одолело рижских одноклубников в серии буллитов

Московское «Динамо» одержало победу над рижскими одноклубниками в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 2:1 Б.
На 51-й минуте встречи счёт открыли хозяева — заброшенной шайбой отметился Илья Никулин. Уже через минуту Брэндон Макмиллан восстановил равновесие в счёте. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева — победный бросок на свой счёт записал Владимир Брюквин.
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