Анкипанс: не отдаём ни одной игры сопернику, после паузы начнём выигрывать

Исполняющий обязанности главного тренера рижского “Динамо” Гиртс Анкипанс подвёл итоги игры с московскими одноклубниками, в которой его подопечные проиграли по буллитам со счётом 1:2.



“Мы опять забили один гол, надо работать над реализацией. Но пока не получается. К самоотдаче никаких вопросов. Мы были очень близки к победе. Хорошо играем в в обороне, все стараются. Вратарь хорошо показывает себя. Ничего не могу сказать плохого, играем с самоотдачей. Но не хватает немножко уверенности, мы находимся не на той позиции, но надо работать и находить позитив каждый день. Не отдаём ни одной игры противнику.



Будет пауза, там постараемся найти какие-то эмоции. Ребята уедут в свои сборные. После паузы начнём выигрывать. Команда хорошо сопротивлялась? Мы не сопротивлялись, мы играли. Противник был чуть-чуть лучше. Естественно, хотелось бы в зоне атаки шайбу продержать, но не получается так, как мы хотим. Будем улучшать этот компонент. За счёт забитых голов мы можем набрать больше. С Жердевым всё нормально, просто он получил микротравму, которая не позволяла работать ему в полную силу”, — передаёт слова Анкипанса корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Московское «Динамо» одолело рижских одноклубников в серии буллитов