Епанчинцев — о победе над СКА: спасибо команде, которая была единым целым

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над СКА со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Спасибо за атмосферу. Приятно играть при таких болельщиках. Спасибо команде, которая была единым целым во всех нюансах. Мы знали сильные стороны соперника. Здорово сыграли в меньшинстве, не позволили СКА создать явных моментов», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков