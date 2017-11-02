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175 лет назад 2016
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Епанчинцев — о победе над СКА: спасибо команде, которая была единым целым

Хоккей

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над СКА со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спасибо за атмосферу. Приятно играть при таких болельщиках. Спасибо команде, которая была единым целым во всех нюансах. Мы знали сильные стороны соперника. Здорово сыграли в меньшинстве, не позволили СКА создать явных моментов», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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