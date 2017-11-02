В. Воробьёв: в матче со “Спартаком” хотим «отмазаться» перед болельщиками

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с рижскими одноклубниками, в котором бело-голубые одержали победу по буллитам со счётом 2:1.



“Тяжёлый матч, голы очень непросто нам даются. Лезем под ворота, но чувствуется у ребят закрепощённость. Надеюсь, победа придаст нам уверенности. В следующем матче у нас московское дерби, играем со “Спартаком”. Хотим «отмазаться» за поражение в прошлом матче. В прошлой игре мы им проиграли, у нас есть должок перед нашими болельщиками, который надо выполнить. Нападающие у нас три игры не забивают, надо работать в этом направлении. Будут голы от них — будет и победа”, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Московское «Динамо» одолело рижских одноклубников в серии буллитов