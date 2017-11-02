Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Игроки «Спартака» играли на наших ошибках, заставляли ошибаться. Потому и уступили. Желание забить есть у всех. Хохлачёв и Дергачёв — талантливые ребята. В «Спартаке» они получили другие роли и вышли на новый уровень. Тащат игру на себе, у них здорово получается. Они лидеры, надо отдать должное. Они молодцы и будут расти и дальше.
Моя заброшенная шайба не смягчает огорчения от поражения. Наше дело выигрывать, а кто и как забивает — неважно. Когда забрасываешь всего одну шайбу, тяжело победить. Особенно когда так много ошибаемся, даем столько шансов сопернику. Нужно извлечь урок из поражения и идти дальше», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Тихонов: Хохлачёв и Дергачёв — таланты, вышли на новый уровень в «Спартаке»
Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.