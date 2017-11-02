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Итоги дня ВХЛ: ЦСК ВВС пропустил девять шайб от «Зауралья»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, который вместил в себя четыре встречи.

Во встрече китайских клубов «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» и «Цен Тоу» сильнее оказались гости, которые победили со счётом 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Цен Тоу
Цзилинь
0:1 – Крысанов (Попов) – 07:36 (5x5), 1:1 – Мокин (Скворцов) – 48:48 (5x5), 1:2 – Елисеев (Гребенюк, Крысанов) – 54:40 (5x5)

ХК «Саров» сумел одержать гостевую победу над красноярским «Соколом», встреча завершилась со счётом 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
1 : 2 0:0, 1:0, 0:2
ХК Саров
Саров
1:0 – Сёмин (Лютов) – 22:35 (5x5), 1:1 – Смуров – 43:11 (5x5), 1:2 – Мисников (Коннов) – 44:37 (5x5)

ЦСК ВВС потерпел седьмое поражение подряд, проиграв с разгромным счётом «Зауралью» — 1:9.

ВХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
1 : 9 0:3, 0:0, 1:6
Зауралье
Курган
0:1 – Дюкарев (Болтанов, Князев) – 08:18 (5x5), 0:2 – Исаев (Ольшанский) – 08:38 (5x5), 0:3 – Колготин (Кротиков, Цыганов) – 15:31 (5x4), 0:4 – Цыганов (Глебов, Колготин) – 41:52 (5x4), 1:4 – Пушкарский (Реунов, Ковалёв) – 45:10 (5x5), 1:5 – Князев (Фаст) – 48:12 (5x4), 1:6 – Глебов (Абмётка, Петров) – 48:36 (5x5), 1:7 – Тымченко (Петров) – 55:02 (5x5), 1:8 – Тымченко (Ольшанский, Абмётка) – 58:52 (5x5), 1:9 – Болтанов (Князев, Авраменко) – 59:39 (5x5)

Казанский «Барс» одолел тюменский «Рубин» в овертайме, игра завершилась со счётом 1:0 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Барс
Казань
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Архипов (Голубев, Абросимов) – 63:30 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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