Итоги дня ВХЛ: ЦСК ВВС пропустил девять шайб от «Зауралья»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, который вместил в себя четыре встречи.



Во встрече китайских клубов «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» и «Цен Тоу» сильнее оказались гости, которые победили со счётом 2:1.



ХК «Саров» сумел одержать гостевую победу над красноярским «Соколом», встреча завершилась со счётом 2:1.

ЦСК ВВС потерпел седьмое поражение подряд, проиграв с разгромным счётом «Зауралью» — 1:9.

Казанский «Барс» одолел тюменский «Рубин» в овертайме, игра завершилась со счётом 1:0 ОТ.