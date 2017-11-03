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Пятая шайба Радулова в сезоне не спасла «Даллас» от поражения в Виннипеге

Хоккей

Хоккеисты «Даллас Старз» потерпели поражение в матче с «Виннипег Джетс» в гостях, игра завершилась со счётом 5:2.

Хозяева добились преимущества в три гола уже к 16-й минуте, отличились Марк Шайфли, Патрик Лайне после передачи Дмитрия Куликова и Тайлер Майерс. Гости сумели сократить отставание благодаря пятой шайбе Александра Радулова в сезоне, а также точному броску Маттиаса Янмарка. Однако следом Шайфли оформил дубль, а за минуту до финальной сирены забросил и свою третью шайбу.

Таким образом, «Виннипег», победив в третьей игре кряду, прервал двухматчевую серию «Далласа» без поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 2 3:1, 0:1, 2:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Шайфли (Уилер, Бафлин) – 10:58 (5x4), 2:0 – Лайне (Куликов) – 13:04 (5x5), 3:0 – Майерс (Литтл, Элерс) – 15:16 (5x4), 3:1 – А. Радулов (Сегин) – 17:59 (5x5), 3:2 – Янмарк (Шор, Джонс) – 38:26 (5x5), 4:2 – Шайфли (Моррисси, Уилер) – 41:47 (5x5), 5:2 – Шайфли (Уилер, Троуба) – 59:00 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Даллас Старз Александр Радулов
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