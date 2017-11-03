Пятая шайба Радулова в сезоне не спасла «Даллас» от поражения в Виннипеге

Хоккеисты «Даллас Старз» потерпели поражение в матче с «Виннипег Джетс» в гостях, игра завершилась со счётом 5:2.



Хозяева добились преимущества в три гола уже к 16-й минуте, отличились Марк Шайфли, Патрик Лайне после передачи Дмитрия Куликова и Тайлер Майерс. Гости сумели сократить отставание благодаря пятой шайбе Александра Радулова в сезоне, а также точному броску Маттиаса Янмарка. Однако следом Шайфли оформил дубль, а за минуту до финальной сирены забросил и свою третью шайбу.



Таким образом, «Виннипег», победив в третьей игре кряду, прервал двухматчевую серию «Далласа» без поражений.