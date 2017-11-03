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«Миннесота» победила «Монреаль», «Сент-Луис» всухую уступил «Филадельфии»

Хоккей

Хоккеисты «Миннесоты Уйалд» добились уверенной победы над гостями из «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 6:3.

В составе «Монреаля» отметим дубль в исполнении Брендана Галлахера, в составе «Миннесоты» по две результативные передачи на свой счёт записали Микко Койву и Микаэль Гранлунд, у Мэтта Каллена и Мэтта Дамбы по голу и передаче.

В другом матче игрового вечера «Филадельфия Флайерз» прервала пятиматчевую серию побед «Сент-Луис Блюз», в гостях обыграв соперников со счётом 2:0. Клод Жиру стал автором гола и результативной передачи, в активе Шона Кутюрье два ассиста.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 28 минут, заработал 2 минуты штрафа и завершил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко сыграл чуть больше 21 минуты, заработав показатель «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 3 3:0, 1:1, 2:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Каллен (Райлли, Винник) – 04:46 (5x5), 2:0 – Нидеррайтер (Дамба) – 04:56 (5x5), 3:0 – Эннис (Каллен, Дамба) – 15:51 (5x5), 4:0 – Сутер (Койву, Гранлунд) – 32:09 (5x5), 4:1 – Галлахер (Юдон) – 33:09 (5x5), 5:1 – Спаржон (Койву, Гранлунд) – 40:34 (5x4), 5:2 – Шоу (Дано, Пачьоретти) – 49:14 (5x5), 5:3 – Галлахер (Плеканец) – 54:47 (5x5), 6:3 – Фолиньо – 58:05 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Мэннинг (Кутюрье, Жиру) – 20:38 (5x5), 0:2 – Жиру (Симмондс, Кутюрье) – 59:54 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Сент-Луис Блюз Филадельфия Флайерз Владимир Тарасенко Иван Проворов Клод Жиру Микаэль Гранлунд Шон Кутюрье
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