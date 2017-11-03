«Миннесота» победила «Монреаль», «Сент-Луис» всухую уступил «Филадельфии»

Хоккеисты «Миннесоты Уйалд» добились уверенной победы над гостями из «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 6:3.



В составе «Монреаля» отметим дубль в исполнении Брендана Галлахера, в составе «Миннесоты» по две результативные передачи на свой счёт записали Микко Койву и Микаэль Гранлунд, у Мэтта Каллена и Мэтта Дамбы по голу и передаче.



В другом матче игрового вечера «Филадельфия Флайерз» прервала пятиматчевую серию побед «Сент-Луис Блюз», в гостях обыграв соперников со счётом 2:0. Клод Жиру стал автором гола и результативной передачи, в активе Шона Кутюрье два ассиста.



Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 28 минут, заработал 2 минуты штрафа и завершил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко сыграл чуть больше 21 минуты, заработав показатель «-1».