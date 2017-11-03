«Вашингтон» выиграл, нанеся лишь 3 броска во втором периоде и 2 – в третьем

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3, нанеся за 60 минут всего 15 бросков.



При этом во втором периоде «столичные» бросили по воротам три раза, забив последним из этих бросков. В третьей двадцатиминутке команда нанесла два броска и забила один гол, который стал победным.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл 20 минут 8 секунд и за весь матч нанёс два броска, Евгений Кузнецов провёл на площадке почти 19 минут и ни разу не бросил.