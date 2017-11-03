«Виннипег» — «Даллас»: красивый гол Радулова с неудобной руки

«Даллас Старз» потерпел поражение в матче с «Виннипег Джетс» со счётом 2:5.



В концовке первого периода при счёте 3:0 в пользу «Виннипега» Александр Радулов после вбрасывания в зоне атаки подхватил шайбу и выкатился на ворота. Переиграв голкипера и заставив его упасть, Радулов переложил шайбу на неудобную руку и верхом послал её в ворота.

Россиянин провёл на площадке 20 минут 36 секунд, завершил матч с показателем полезности «-1», нанёс два броска по воротам и заработал две минуты штрафа.

Видео гола Радулова можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.