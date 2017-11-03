До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Торонто» на выезде уступил «Лос-Анджелесу», Зайцев заработал «-2»

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс». Это четвёртая победа в последних пяти матчах и 10-я в 13 матчах сезона. «Торонто» потерпел шестое поражение в 14 матчах сезона.

«Лос-Анджелес» вёл со счётом 5:0 к 37-й минуте матча. Шайбы забросили Майкл Амадио, Майкл Каммальери, Тревор Льюис и Тайлер Тоффоли (дубль). «Торонто» с 38-й минуты встречи по 49-ю забросил три шайбы стараниями Остона Мэттьюса, Моргана Райлли и Коннора Брауна. Однако спасти игру канадской команде не удалось.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты и заработал показатель полезности «-2». Также на его счету два броска в створ ворот, 1 силовой приём и 5 заблокированных бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
5 : 3 3:0, 2:2, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Амадио (Пирсон) – 02:34 (5x5), 2:0 – Каммальери (Браун, Копитар) – 04:58 (5x4), 3:0 – Льюис (Шор, Каммальери) – 19:24 (5x5), 4:0 – Тоффоли (Пирсон, Маззин) – 34:31 (5x4), 5:0 – Тоффоли (Кемпе, Пирсон) – 36:32 (5x5), 5:1 – Мэттьюс – 37:50 (бул), 5:2 – Райлли (Мэттьюс, Хайман) – 39:58 (5x5), 5:3 – Браун (Гардинер, Нюландер) – 48:00 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Торонто Мэйпл Лифс Никита Зайцев
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент