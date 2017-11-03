«Торонто» на выезде уступил «Лос-Анджелесу», Зайцев заработал «-2»

«Лос-Анджелес Кингз» на своём льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс». Это четвёртая победа в последних пяти матчах и 10-я в 13 матчах сезона. «Торонто» потерпел шестое поражение в 14 матчах сезона.

«Лос-Анджелес» вёл со счётом 5:0 к 37-й минуте матча. Шайбы забросили Майкл Амадио, Майкл Каммальери, Тревор Льюис и Тайлер Тоффоли (дубль). «Торонто» с 38-й минуты встречи по 49-ю забросил три шайбы стараниями Остона Мэттьюса, Моргана Райлли и Коннора Брауна. Однако спасти игру канадской команде не удалось.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты и заработал показатель полезности «-2». Также на его счету два броска в створ ворот, 1 силовой приём и 5 заблокированных бросков.