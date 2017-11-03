Салливан — о поражении от «Калгари»: это один из лучших матчей «Питтсбурга»

Главный тренер действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:2 ОТ). Команда набирает очки два матча кряду. В 15 матчах сезона на счету «пингвинов» 8 побед. Евгений Малкин поучаствовал в единственном голе «Питтсбурга».

«Это одна из наших лучших игр сезона. Мы действовали спина к спине. И это определённо наш лучший матч на выезде. Вероятно, мы заслуживали лучшего результата этого матча. Нам очень понравилась наша игра», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.