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175 лет назад 2016
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Салливан — о поражении от «Калгари»: это один из лучших матчей «Питтсбурга»

Хоккей

Главный тренер действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:2 ОТ). Команда набирает очки два матча кряду. В 15 матчах сезона на счету «пингвинов» 8 побед. Евгений Малкин поучаствовал в единственном голе «Питтсбурга».

«Это одна из наших лучших игр сезона. Мы действовали спина к спине. И это определённо наш лучший матч на выезде. Вероятно, мы заслуживали лучшего результата этого матча. Нам очень понравилась наша игра», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

«Калгари» выиграл у «Питтсбурга» в овертайме, Малкин отметился передачей
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Питтсбург Пингвинз Майк Салливан
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