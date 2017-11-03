Пётр Счастливый перешёл из румынской команды в «Слован»

Нападающий Пётр Счастливый вернулся в Континентальную хоккейную лигу. Хоккеист подписал контракт с братиславским «Слованом».



До этого в текущем сезоне он выступал за «Кузню» в Высшей хоккейной лиге, а также за румынскую «Чиксереду», в составе которой набрал 6 (3+3) очков в трёх матчах Эрсте-лиги. О возвращении игрока в КХЛ сообщает официальный сайт румынской команды.



В прошлом сезоне 38-летний Счастливый набрал 12 (6+6) очков в 46 матчах за рижское «Динамо». Всего в 416 матчах на уровне КХЛ он набрал 168 (83+85) очков.

Пётр Счастливый стал третьим российским игроком румынского клуба «Чиксереда»