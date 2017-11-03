Тренер «Колорадо» — об игре Варламова: феноменально. Что ещё сказать?

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру вратаря Семёнва Варламова. Россиянин отразил 57 бросков из 60 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» (5:3) — это его личный рекорд и второй результат в истории клуба.

Варламов — о личном рекорде по сейвам: хорошо начал, но потом всё рухнуло

«Феноменально. Это его первый матч после разгрома от «Вегаса». Думаю, для него это была мотивация. Ему не понравилось, как он провёл тот матч. Сегодня он был исключительным. Что ещё сказать?», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.