Лебрюн: «Вегас» требовал письменной гарантии, что Шипачёв отдаст назад $ 2 млн

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн поделился юридическими подробностями завершения отношений между нападающим Вадимом Шипачёвым и новичком НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Злая Бука с самомнением. Почему Шипачёв сам загубил свою мечту Вадим уверял, что хочет играть в НХЛ, но почти ничего не сделал для этого и теперь может вернуться в СКА.

«Интересен вопрос о том, почему «Вегас» не выставил Вадима Шипачёва на безусловный драфт отказов (unconditional waivers), который всегда используется, когда клуб и хоккеист окончательно завершают свои взаимоотношения. Причин тому несколько. Во-первых, игрок просто хочет вернуться в Россию и оставить позади негативный опыт выступлений в Северной Америке. Во-вторых, он согласился вернуть назад $ 2 млн подписного бонуса. «Рыцари» не хотели, чтобы какой-то другой клуб мог забрать Шипачёва, и наверняка требовали подписания каких-то бумаг от Вадима, что он не передумает и не оставит подписные деньги себе. «Вегасу» нужны были гарантии, что Шипачёв не будет требовать этих денег. Но возврат бонуса – это уникальное стечение обстоятельств, здесь есть опасность создать прецедент.



Тем не менее все рычаги влияния находятся у «Вегаса». Дисквалификация игрока означает, что зарплату ему не платят, и у клуба есть время, чтобы изучить все варианты и разобраться в ситуации. Думаю, что одним из вариантов обсуждения между НХЛ и профсоюзом игроков было подписание документов о завершении карьеры в НХЛ, как это сделал несколько лет назад Илья Ковальчук, когда уезжал из «Нью-Джерси» с действующим договором. В этом случае никакой драфт отказов не требуется. Что бы ни случилось дальше, вся эта история стала сложным и долгим испытанием и для лиги, и для ассоциации игроков. Окончательного юридического решения по Шипачёву пока не принято. А всё из-за парня, который сыграл в НХЛ три матча», — отметил Лебрюн в своей колонке на сайте издания The Athletic.

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