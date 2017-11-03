НХЛ определила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига обнародовала имена трёх звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.
Третьей звездой дня признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).
Вторая звезда – голкипер «Филадельфии Флайерз» Михал Нойвирт — он сыграл на ноль в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:0), сделав 33 сейва.
Первой звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли — на его счету хет-трик в ворота «Даллас Старз» (5:2).
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