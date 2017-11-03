Куликов: я никогда не играю с намерением отрубить кому-то руки

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов высказался о своей игре и об игре команды.

«И ребята все в порядке, и команда на позитиве. Выходишь на каждую тренировку с удовольствием. Приходишь в раздевалку — улыбки, смех. Повышается настроение. Конечно, когда побеждаешь, нагрузки переносятся лучше. Мы начали слабо и проиграли два матча с крупным счётом. Однако это совершенно не означало, что мы плохая команда. Так сложились обстоятельства. И никто не стал паниковать, кого-то винить, на кого-то показывать пальцем. Вместо этого мы собрались, и с того момента всё наладилось. Я действительно не удивлён, что мы так хорошо выглядим. Я знал, что наша команда способна играть с любой другой в лиге. И выигрывать. С таким талантом в нападении мы будем и дальше продолжать забивать. Сейчас нужно сделать поправки в защите.

Я пока доволен тем, как играю. Единственное, что есть момент с игровым временем, но со временем придёт и это. Забивать от синей линии в современном хоккее становится всё сложнее и сложнее. Вратари с каждым годом играют лучше, это заметно. Я никогда не играю с намерением отрубить кому-то руки. Или отобрать шайбу не по правилам. Всегда стараюсь сделать это классическим, если можно так выразиться, путём: либо применить силовой приём, либо оттеснить соперника от шайбы. Лично для меня с новыми трактовками ничего не поменялось. Мне кажется, судьи несколько успокоились по этому поводу в последнее врем. Фокус на этом был серьёзный в тренировочном лагере, но им тоже не хочется постоянно выписывать удаления. Иногда я вижу ситуации, где никакого удара по рукам не было, но было движение клюшкой, и они свистели. И мне казалось, не очень-то хотели это делать. На них тоже слишком много навалили в этом сезоне.

Цели? Выходить на каждую игру и стараться сделать всё для победы твоей команды. Показывать ровный хоккей и быть двусторонним защитником. Набирать очки, конечно, хотелось бы, но самое главное без провалов действовать именно в обороне», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.