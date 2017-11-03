2 ноября в отставку был отправлен главный тренер двукратного обладателя кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв. «Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в очередном опросе: «Кто должен стать новым главным тренером «Металлурга»?».
Варианты ответа предложены следующие:
— Виктор Козлов
— Алексей Кудашов
— Владимир Юрзинов-младший
— Андрей Разин
— иностранный специалист
— кто-то другой.
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Проголосовать можно на playbuzz.
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