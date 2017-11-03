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175 лет назад 2016
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Кто должен стать новым главным тренером «Металлурга»?

Хоккей

2 ноября в отставку был отправлен главный тренер двукратного обладателя кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв. «Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в очередном опросе: «Кто должен стать новым главным тренером «Металлурга»?».

Варианты ответа предложены следующие:

Виктор Козлов
— Алексей Кудашов
— Владимир Юрзинов-младший
— Андрей Разин
— иностранный специалист
— кто-то другой.

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Проголосовать можно на playbuzz.

Итоги дня КХЛ: СКА впервые остался без очков, «Магнитка» уволила Воробьёва
Неудачный день для тренеров-финалистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг Алексей Кудашов Андрей Разин Виктор Козлов Владимир Юрзинов-младший Илья Воробьёв
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