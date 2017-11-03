Форвард «Магнитки» Осала пропустит матч с «Автомобилистом» из-за дисквалификации

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Лада», который состоялся 2 ноября, нападающий магнитогорской команды Оскар Осала получил 10-минутный дисциплинарный штраф.

В соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.

Это третий десятиминутный штраф для Осалы в текущем сезоне, первый он получил 11 сентября в матче с московским «Динамо», второй – 22 сентября в матче с «Салаватом Юлаевым».