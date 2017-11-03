Жена Шипачёва: печально, но мы рады, что летим домой! Любимый Питер, встречай

Екатерина Шипачёва, жена экс-форварда «Вегаса» Вадима Шипачёва, в своём «инстаграме» опубликовала сообщение, в котором говорится о возвращении из Лас-Вегаса в Санкт-Петербург.

Злая Бука с самомнением. Почему Шипачёв сам загубил свою мечту Вадим уверял, что хочет играть в НХЛ, но почти ничего не сделал для этого и теперь может вернуться в СКА.

«Goodbye, America! Goodbye, Las Vegas! Спасибо всем, кто нам помогал там! Помогал устроить быт! Почувствовать домашнюю атмосферу! Вот, действительно, говорят правду, что только у русских людей такая широкая душа! Знаете…что ни делается в этой жизни, всё к лучшему! Мы говорим спасибо тем людям в этой стране, и в городе, и в команде, которые преподнесли нам хороший урок на всю жизнь! Вот правда! Спасибо! Что не убивает — делает сильнее!

И ещё хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам! Настоящим! Которые, несмотря на неудачи, проблемы, которые с нами произошли, остаются по-настоящему преданными. Спасибо за ваши добрые слова! На душе печально, но мы рады, что летим домой! Любимый Питер, встречай», — написала жена Шипачёва на своей странице.

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