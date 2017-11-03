П. Буре — о Putin Team Овечкина: Путин супернадёжный партнёр по команде

Прославленный российский хоккеист, член Зала хоккейной славы Павел Буре поддержал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его идеей создания общественного движения Putin Team.

Пресс-секретарь президента РФ — о Putin Team: приветствуем желание Овечкина

«Естественно, что Путин не просто надежный, он супернадёжный партнёр по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он надёжный партнер», – цитирует Павла Буре «Национальная служба новостей».