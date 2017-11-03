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175 лет назад 2016
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П. Буре — о Putin Team Овечкина: Путин супернадёжный партнёр по команде

Хоккей

Прославленный российский хоккеист, член Зала хоккейной славы Павел Буре поддержал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его идеей создания общественного движения Putin Team.

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«Естественно, что Путин не просто надежный, он супернадёжный партнёр по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он надёжный партнер», – цитирует Павла Буре «Национальная служба новостей».

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Источник: Национальная служба новостей Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Владимир Путин Павел Буре
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