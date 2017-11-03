Третьяк: 100% станем хозяевами МЧМ, как только построят арену в Новосибирске

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о строительстве нового стадиона в Новосибирске.



«Новосибирск — хоккейный город, он заслуживает арену, которая будет олицетворять город. Мы всё делаем для этого. Если мы не построим арену, то МЧМ не сможем принять, но думаю, всё будет нормально. Проект есть, место есть.

Сегодня надо объединить силы, чтобы построить дворец. Тем более хоккей у вас любят. Также мы хотим сделать академию рядом с ареной, чтобы лучшие хоккеисты из регионов занимались здесь. Вы знаете, что финны и американцы тоже хотели МЧМ-2023. Мы должны построить дворец, чтобы здесь прошёл МЧМ. Как только он будет построен, мы 100% станем хозяевами МЧМ», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Губернатор Новосибирской области: вопрос сроков строительства арены стоит жёстко

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