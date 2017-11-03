Брызгалов: если бы я мог что-то поменять в правилах, запретил бы щелчки

Известный вратарь Илья Брызгалов ответил на вопрос о том, что бы он изменил или убрал из хоккейных правил, если бы у него была такая возможность.



«Если бы я мог изменить одно правило в хоккее, я бы запретил щелчки. Потому что от них очень больно», — сказал Брызгалов в эфире Sportsnet.



Брызгалов выступал в НХЛ с 2006 по 2015 год, провёл за это время 465 матчей регулярного чемпионата и одержал 221 победу. На международном уровне выступал за сборную России на двух Олимпиадах и завоевал бронзу в 2002-м. Также является чемпионом мира 2009 года. В настоящее время выступает экспертом на телевидении.

