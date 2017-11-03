Билялетдинов: плохо, что проиграли «Амуру», но хорошо, что выявили недостатки

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:3) и предстоящую паузу на Евротур.

«Сразу после матча с «Амуром» я уже говорил, что получилась непростая игра для нас. Конечно, все в непростых условиях. Наверное, дальневосточные команды больше привыкли к постоянным перелётам, но в принципе всё нормально. Те недостатки, которые у нас есть, они выявились, и это хорошо. Мы знаем, почему это происходит и как это поправить. Это вопросы, которые заставляют нас задуматься и работать над ними. С этой стороны хорошо. Но то, что уступили, — плохо. Мы могли не проиграть, если бы не допустили ряда ошибок. Ошибки эти не такие серьёзные, но ни были допущены. Это не очень хорошо. Надо копать глубже, и минувший выезд поставил вопросы, на которые нам надо ответить и которые надо поправить. В целом я не могу упрекнуть ребят в отдаче и желании, они молодцы. Но есть над чем работать.

То, что есть несколько дней на отдых, должно нам помочь в плане восстановления. Но вопрос возникает в другом: у нас сейчас уезжают «сборники». Двое нападающих не будут играть уже с «Торпедо». Затем после матчей за сборные мы получим в своё распоряжение игроков прямо накануне матча с минским «Динамо». То есть они сыграют матчи на таком уровне, а на следующий день уже будут проводить матч за клуб. Надо будет подумать, кого имеет смысл поставить, кому дать отдохнуть. Конечно, расписание плотное, и важно правильно подводить игроков, готовить их к матчам", — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.