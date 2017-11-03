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175 лет назад 2016
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Третьяк — о том, что в сборной не рассчитывают на Шипачёва: я состав не формирую

Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал слова Геннадия Тимченко о том, что сборная России не рассчитывает на Вадима Шипачёва на Олимпийских играх. Шипачёв, который находится в процессе расторжения контракта с «Вегас Голден Найтс», уже вернулся в Россию.

«Я не знаю, где будет выступать Шипачёв. Думаю, если он вольётся в состав своего нового клуба и будет хорошо играть, то тренерский штаб сможет на него рассчитывать. Вы знаете, что я состав не формирую. Для ФХР главное – создать условия для сборной», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Вадим Шипачёв Владислав Третьяк
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