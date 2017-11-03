Третьяк — о том, что в сборной не рассчитывают на Шипачёва: я состав не формирую

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал слова Геннадия Тимченко о том, что сборная России не рассчитывает на Вадима Шипачёва на Олимпийских играх. Шипачёв, который находится в процессе расторжения контракта с «Вегас Голден Найтс», уже вернулся в Россию.



«Я не знаю, где будет выступать Шипачёв. Думаю, если он вольётся в состав своего нового клуба и будет хорошо играть, то тренерский штаб сможет на него рассчитывать. Вы знаете, что я состав не формирую. Для ФХР главное – создать условия для сборной», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Злая Бука с самомнением. Почему Шипачёв сам загубил свою мечту Вадим уверял, что хочет играть в НХЛ, но почти ничего не сделал для этого и теперь может вернуться в СКА.