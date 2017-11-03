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Голы Шалунова и Шумакова помогли ЦСКА крупно обыграть «Сибирь»

Хоккей

«Сибирь» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 1:5.

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В первом периоде Андрей Кузьменко открыл счёт, а Сергей Шумаков увеличил преимущество «армейцев». Во второй двадцатиминутке Кирилл Капризов сделал счёт 3:0, реализовав большинство. На старте заключительного игрового отрезка Иван Телегин забросил четвёртую шайбу в ворота «Сибири», а затем Шалунов сделал счёт 5:0. Единственную шайбу «Сибири» забросил Вячеслав Основин.

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КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 5 0:2, 0:1, 1:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Кузьменко (Марченко, Окулов) – 15:25 (5x5), 0:2 – Шумаков (Светлаков) – 17:43 (5x5), 0:3 – Капризов – 37:44 (5x4), 0:4 – Телегин (Нестеров) – 40:35 (5x5), 0:5 – Шалунов (Капризов, Шумаков) – 48:52 (5x5), 1:5 – Основин – 53:52 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК ЦСКА Максим Шалунов Сергей Шумаков
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