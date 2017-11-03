Голы Шалунова и Шумакова помогли ЦСКА крупно обыграть «Сибирь»

«Сибирь» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 1:5.

ЦСКА остановит «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ «Барыс» снова победит, а «Авангард» прервёт серию поражений.

В первом периоде Андрей Кузьменко открыл счёт, а Сергей Шумаков увеличил преимущество «армейцев». Во второй двадцатиминутке Кирилл Капризов сделал счёт 3:0, реализовав большинство. На старте заключительного игрового отрезка Иван Телегин забросил четвёртую шайбу в ворота «Сибири», а затем Шалунов сделал счёт 5:0. Единственную шайбу «Сибири» забросил Вячеслав Основин.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.