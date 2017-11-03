П. Зубов: игра «Сибири» была ложкой дёгтя. Важно мастерство, которого у нас нет

Главный тренер новосибирской «Сибири» Павел Зубов подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:5).



«Поздравляю с юбилеем клуба всех болельщиков «Сибири», которых много по всему миру. К сожалению, наша игра сегодня была ложкой дёгтя. К сожалению, с таким соперником, как ЦСКА, решение надо принимать не за полсекунды, а за четверть секунды. Когда соперник играет в активный прессинг, то нет времени на раздумья, надо соображать быстро. Это должно быстро из мозга вылетать. К сожалению, «Сибирь» этого сделать не смогла. Важно качество, исполнительское мастерство, которое мы видим и на тренировках: когда идут сложные упражнения, а длинные и короткие передачи отлетают в молоко, то ничего не поделать.



При каком счёте пропала вера в то, что мы можем отыграться? Ни при каком. Хоккеисты хотели до конца, но хотеть мало, ещё нужно мочь. Качество игры, само исполнительское мастерство всё решило. Я в ребят верю, поэтому не думаю, что у них пропало желание. Мне не показалось, что команда перегорела, несмотря на ажиотаж. Команда хотела, была заряжена, это было видно даже перед матчем. Знаете, перед игрой хоккеисты складываются в общий фонд выигрыша. Так вот, сегодня был поставлен рекорд», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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