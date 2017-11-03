Гол Сен-Пьера в овертайме принёс «Барысу» победу в матче с «Витязем»

«Барыс» переиграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Астане завершилась победой хозяев со счётом 3:2 ОТ.

ЦСКА остановит «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ «Барыс» снова победит, а «Авангард» прервёт серию поражений.

Первый гол в матче забросил Роман Старчёнко, спустя 10 минут Алексей Семёнов сравнял счёт – 1:1. Во втором периоде защитник Кевин Даллмэн вновь вывел хозяев вперёд, а в середине третьего игрового отрезка Яакко Риссканен сделал счёт 2:2. Основное время закончилось вничью, а на исходе третьей минуты овертайма Мартен Сен-Пьер принёс «Барысу» третью подряд победу – 3:2.

Нападающий хозяев Найджел Доус не сумел набрать очки в этой игре, в результате чего прервалась его семиматчевая результативная серия, за время которой Доус забросил 10 шайб и отдал четыре передачи.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.