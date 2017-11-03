100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол Сен-Пьера в овертайме принёс «Барысу» победу в матче с «Витязем»

Хоккей

«Барыс» переиграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Астане завершилась победой хозяев со счётом 3:2 ОТ.

ЦСКА остановит «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Барыс» снова победит, а «Авангард» прервёт серию поражений.

Первый гол в матче забросил Роман Старчёнко, спустя 10 минут Алексей Семёнов сравнял счёт – 1:1. Во втором периоде защитник Кевин Даллмэн вновь вывел хозяев вперёд, а в середине третьего игрового отрезка Яакко Риссканен сделал счёт 2:2. Основное время закончилось вничью, а на исходе третьей минуты овертайма Мартен Сен-Пьер принёс «Барысу» третью подряд победу – 3:2.

Нападающий хозяев Найджел Доус не сумел набрать очки в этой игре, в результате чего прервалась его семиматчевая результативная серия, за время которой Доус забросил 10 шайб и отдал четыре передачи.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 2 1:1, 1:0, 0:1, 1:0
Витязь
Московская область
1:0 – Старченко (Гурков) – 06:32 (5x5), 1:1 – Семёнов (Рендулич, Риссанен) – 10:43 (5x3), 2:1 – Даллман (Сен-Пьер, Вей) – 27:14 (5x4), 2:2 – Риссанен (Рендулич) – 49:28 (5x5), 3:2 – Сен-Пьер (Доус) – 62:52 (4x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Витязь
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент