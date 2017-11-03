Санников: знаю, как играют Шумаков и Шалунов, но сегодня это не помогло

Нападающий «Сибири» Степан Санников прокомментировал поражение в матче с ЦСКА со счётом 1:5. Бывшие игроки новосибирской команды Сергей Шумаков и Максим Шалунов забросили по шайбе.



«Конечно, это очень неприятно, что в такой праздник мы сыграли с таким результатом. Это ведь не просто праздник болельщиков, это праздник всего новосибирского хоккея, которому 55 лет. Очень жаль, что в такой день мы сыграли неудачно. Не важно, кто был соперником – ЦСКА, СКА или любая другая команда. Нужно было выиграть, чтобы подарить праздник болельщикам, а мы этого не сделали.



У «Сибири» было много шансов забить, но где-то не хватало точной передачи, точного броска. Поддавался ли ЦСКА? Конечно, нет. Невозможно забить пять голов, играя не в полную мощь. Замена вратаря была связана со встряской команды. Мы хотели помочь Салаку, но получилось так, что первым же броском он пропустил. Договаривались ему помогать, но неприятно получилось, нужно извиниться перед Александром, что так вышло. В дальнейшем мы пытались нагнетать, но пропустили острые контратаки.



Шалунов и Шумаков забили по голу. Я хорошо знаю, как они играют, но раз забросили по шайбе, значит это знание не помогло», — передаёт слова Санникова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Третьяк пообещал МЧМ, а ЦСКА подарил разгром. Как «Сибирь» отметила юбилей Кажется, на 60-летие «Сибири» кое-кого не позовут.

Видео гола Шумакова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.