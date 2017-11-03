Основин: не собирался передавать привет ЦСКА, там я не выдержал конкуренции

Нападающий «Сибири» Вячеслав Основин прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:5), в котором он отметился заброшенной шайбой. Основин выступал за «армейскую» команду в сезоне-2016/17.



«Я думаю, счёт по игре, ЦСКА нас полностью переиграл. Счет 5:0 был, и забили мы только в концовке. Не реализовали своих моментов в начале игры, а ЦСКА очень хорошо провёл весь матч. Мы не забили первыми. Теперь уже говорить что-либо бессмысленно. Я каждый матч стараюсь настраиваться одинаково, ничего особенного в плане ЦСКА лично для меня не было. Никакого привета бывшему клубу передавать не собирался. Это спорт, конкуренция, и я её не выдержал. Я хотел победить для «Сибири». Был такой хороший праздник, а мы не смогли порадовать своих болельщиков. Всей команде очень тяжело от того, что проиграли в такой день. Большое спасибо болельщикам, что они даже при 0:5 не перестали нас поддерживать и верили в нас», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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