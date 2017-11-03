«Югра» проиграла «Словану», потерпев пятое поражение в семи последних матчах

«Слован» на выезде одолел «Югру», прервав трёхматчевую серию поражений. Матч в Ханты-Мансийске завершился победой гостей 3:2.

Гости открыли счёт на 13-й минуте, шайбу на свой счёт записал Томаш Грнка. На исходе второго периода Элиэзер Щербатов удвоил преимущество «Слована». В третьей двадцатиминутке Ондржей Витасек сократил до минимума отставание «Югры», а Михал Ржепик забросил третью шайбу «Слована» в этом матче. За шесть минут до конца основного времени «Югра» забросила вторую шайбу, которая была отменена арбитрами из-за нарушения правил при взятии ворот, однако спустя две минуты Вели-Матти Савинайнен сумел вновь сократить отставание. Последнее слово в игре осталось за гостями, Ник Эбер забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 4:2.

«Югра» потерпела пятое поражение в последних семи матчах.