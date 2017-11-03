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175 лет назад 2016
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«Югра» проиграла «Словану», потерпев пятое поражение в семи последних матчах

Хоккей

«Слован» на выезде одолел «Югру», прервав трёхматчевую серию поражений. Матч в Ханты-Мансийске завершился победой гостей 3:2.

Гости открыли счёт на 13-й минуте, шайбу на свой счёт записал Томаш Грнка. На исходе второго периода Элиэзер Щербатов удвоил преимущество «Слована». В третьей двадцатиминутке Ондржей Витасек сократил до минимума отставание «Югры», а Михал Ржепик забросил третью шайбу «Слована» в этом матче. За шесть минут до конца основного времени «Югра» забросила вторую шайбу, которая была отменена арбитрами из-за нарушения правил при взятии ворот, однако спустя две минуты Вели-Матти Савинайнен сумел вновь сократить отставание. Последнее слово в игре осталось за гостями, Ник Эбер забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 4:2.

«Югра» потерпела пятое поражение в последних семи матчах.

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КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 4 0:1, 0:1, 2:2
Слован
Братислава
0:1 – Грнка (Скалицки, Шварны) – 12:20 (5x5), 0:2 – Щербатов (Бойчак, Дженовей) – 38:58 (5x4), 1:2 – Витасек (Шипов) – 42:22 (5x5), 1:3 – Ржепик (Серсен, Кашпар) – 51:08 (5x5), 2:3 – Савинайнен (Полак, Виклунд) – 56:58 (5x5), 2:4 – Эберт – 58:35 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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