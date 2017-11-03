Скабелка: «Авангард» проиграл «Йокериту» в мужицком характере, это моя вина

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги домашней встречи с «Йокеритом» (1:3) и рассказал о планах команды на предстоящую паузу в чемпионате.

«Если у соперника было два поражения, то у нас три, и сегодня на первый план выходил мужицкий характер, бойцовские качества. В этом мы и проиграли «Йокериту» — гости были нацеленнее, быстрее, мобильнее. Это моя вина. Понятно, что мастерство нарабатывается постепенно, в составе много молодых ребят, но это разговоры в пользу бедных. За команду, за город, за болельщиков надо умирать, и сегодня я расстроен в первую очередь не результатом, а отсутствием характера. Но это касается только сегодняшней игры, в прошлых матчах я был доволен тем, как команда реагировала на пропущенные шайбы.

Согласен, что после травмы Пьянова развалилось наше ведущее звено. Хорошо работала связка Пьянов — Михеев, неплохо её дополнял Кошелев. Позиция центрфорварда не совсем привычна для Семёна, мы пару игр его попробовали там, но это не его. Сегодня у него было столкновение, после которого он сказал, что не может продолжать игру. Я не считаю, что команда сейчас настолько уставшая по движению, чтобы не компенсировать это характером. Мы должны доставать любые матчи.

В паузе на Евротур, во-первых, мы хотим восстановить травмированных игроков. Наша первая задача – улучшить реализацию под воротами и игру в большинстве. Конечно, нужно подтянуть физические кондиции, тогда и завершение атак будет креативнее», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв дома «Йокериту»

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