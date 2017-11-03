Рямё: Омск и болельщики «Авангарда» занимают особое место в моём сердце

Голкипер «Йокерита» Карри Рямё прокомментировал встречу с «Авангардом» (3:1) и поделился эмоциями от возвращения в Омск, где выступал с 2009 по 2013 год.

«У меня отличные чувства и эмоции от возвращения в Омск. Вчера, когда мы прилетели, я даже немного растерялся, а сегодня нервничал перед игрой, не знал, как всё сложится. «Авангард» сегодня играл хорошо и достаточно жёстко, но их подвели удаления, хоть нам и не удалось реализовать ни одно большинство.

Конечно, я слышал поддержку фанатов и как они меня приветствовали. Вообще, Омск занимает особое место в моём сердце, как и омские болельщики. Было очень приятно. У моей жены-омички и дочери всё отлично, разумеется, они смотрели игру. Кстати, мне нужно было попасть в несколько мест по её поручениям. Омск – особый город для нас обоих, мы сюда приезжаем время от времени, когда выдаётся возможность», — передаёт слова Рямё корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.