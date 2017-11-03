Белов: у «Витязя» накопились травмы, едва собрали состав на выезд

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с «Барысом» со счётом 2:3 ОТ.

«Игра была очень интересной, напряжённой. Получилась мужская борьба, к команде претензий нет. Проигрывая, нашли в себе силы, сравняли, в третьем периоде владели инициативой. Единственный момент, который не понравился, — это игра в большинстве, даже несмотря на то, что мы забили «5 на 3». Возможностей было достаточно, но в этом компоненте сыграли не очень уверенно. Проблемы есть, хотя каждую игру забиваем по шайбе в большинстве, но огромный наш резерв – это реализация лишнего.

Команда только набирает обороты? Не соглашусь, вы, видимо, не все матчи видели. Даже в тех матчах, которые проигрывали, мы играли неплохо, и было несколько вообще обидных поражений. Слабых игр по содержанию я даже не вспомню. Не могли довести игру до победы, где-то после пропущенных шайб не могли переломить ход встречи, а в целом провальных матчей не было.

Сейчас пошли травмы, последние матчи играли неплохо. Сыграли хорошо с Минском, а потом попали под сильные клубы – СКА и «Локомотив». Не смогли выиграть, поэтому накопились травмы, и перерыв сейчас просто необходим. На этот выезд мы едва набрали состав. Сыграли 31 матч чуть больше чем за два месяца — очень сложный календарь, поэтому перерыв необходим», — цитирует Белова пресс-служба «Барыса».