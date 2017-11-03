Вратарь «Лады» Лазушин внесён в список травмированных до начала декабря

«Лада» внесла вратаря Александра Лазушина в список травмированных. Ожидается, что голкипер восстановится в начале декабря.

29 октября в начале второго периода матча с «Трактором» в Челябинске Лазушин во время одного из игровых эпизодов получил травму нижней части тела, после чего покинул площадку.



После возвращения команды в Тольятти Лазушин прошёл углублённое обследование, которое позволило определить тяжесть полученной травмы и сроки восстановления. Он не сможет помочь «Ладе» в первых матчах после перерыва на финский этап Евротура.

29-летний вратарь в этом сезоне провёл 23 матча и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 92,9 и коэффициентом надёжности 2,17. «Лада» занимает предпоследнее место на Востоке, в 29 матчах набрав 26 очков.