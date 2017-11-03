Мышкин, Бабинов и И. Гимаев приняли участие в открытии сезона Ночной лиги в Орле

В Орле открыт седьмой сезон Ночной хоккейной лиги. Участие в соревнованиях принимают шесть команд города и области. В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков и прославленные хоккеисты, члены совета легенд Ночной хоккейной лиги Сергей Бабинов, Ирек Гимаев и Владимир Мышкин. Первый матч турнира между действующим победителем, командой «Метеор» (Орёл), и дебютантом этого сезона, командой «Пахарь» (Долгое, Должанский район), завершился со счётом 14:0. Открытие сезона прокомментировал региональный представитель лиги в Орловской области Евгений Масленников.



«Исходили из того, что в этом сезоне сыграют 10 команд. Охватили практически все районы области, что особенно важно. И главами районных администраций решение поддержать Ночную лигу было принято. Но второй дворец в Орле вышел из строя, пока компрессор за границей заказали, пока он приедет, пока будет установлен – всё, дворец не работает. В силу этого некоторые команды просто потеряли свой тренировочный процесс, ритм. И, по сути, были расформированы, и всё. Несмотря на это, сейчас, когда стартовали соревнования, ощущение сделанного дела у меня всё равно есть. Очень нужного дела. Запустили отборочный этап.



Наша Ночная лига двигает хоккей в Орловской области. Даже подчеркну – у нас уже существует собственное подрастающее поколение хоккеистов. И в командах „40+“ появляются новые игроки, то есть не всё те же. А ещё, и это, наверное, главнее — мы видим настоящий интерес подрастающего поколения. У нас есть команды, которые желают принять участие в соревнованиях по „18+“. В этом году только по причине проблем со льдом у нас и в „40+“ не сыграют все желающие. А в следующем, уверен, подключатся никак не меньше шести-восьми команд „18+“. И это и есть наш, орловский хоккей, потому что в нашем отборочном этапе не предусмотрено участие игроков из других регионов, играют только свои. Единственное исключение — для тех, кто когда-то принимал участие в наших соревнованиях, но уехал по тем или иным причинам, переехал из Орловской области. Они тоже могут у нас играть», — цитирует Масленникова пресс-служба лиги.

Мостовой: в Ночной лиге почти тысяча команд, это невозможно представить! Известный футболист – о том, как сменил род деятельности и почему играть в хоккей легче.

Видео об открытии сезона в Орле можно посмотреть также на канале Ночной лиги в YouTube.