«Адмирал» расторг контракт с нападающим Евгением Григоренко

«Адмирал» по обоюдному согласию расторг контракт с 25-летним нападающим Евгением Григоренко. Генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов отметил, что клуб планирует отказаться ещё от нескольких игроков.

«Это обоюдное решение и игрока, и клуба, потому что, во-первых, хоккеист нерегулярно попадал в основной состав. А во-вторых, при этом являлся достаточно высокооплачиваемым игроком. Клуб же идёт по пути финансового оздоровления. В связи с этим мы принимаем ряд мер, в том числе по снижению зарплатной ведомости.



Скорее всего, это не последние изменения в составе команды. После первых игр ближайшей домашней серии примем решение по некоторым другим игрокам, не всегда попадающим в основу. Формирование состава ведётся в ежедневном режиме, и мы ищем наиболее эффективные пути одновременно и для усиления состава, и для финансового оздоровления клуба», — цитирует Мухометова пресс-служба клуба.

За 14 матчей в составе «Адмирала» форвард сумел забросить одну шайбу и отдать две передачи при показателе полезности «-1». «Адмирал» был четвёртым клубом игрока в КХЛ, до этого Григоренко защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Нефтехимика» и «Ак Барса». В КХЛ хоккеист провёл 182 матча, забросил 25 шайб и отдал 27 передач.