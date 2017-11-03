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Итоги дня ВХЛ: «Рязань» одолела «Торпедо», забив в концовке 2 гола за 28 секунд

Хоккей

3 ноября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно четыре матча.

Один из аутсайдеров турнира, «Рязань», сумела одолеть усть-каменогорское «Торпедо» со счётом 4:3 благодаря двум заброшенным шайбам за 28 секунд в концовке встречи.

У победителей отличились Роман Дубинин, Александр Репьях и Игорь Бондырев, на счету которого две шайбы. В составе «Торпедо» голы забросили Майк Далёйсен, Александр Шин и Роман Бердников.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
3 : 4 0:1, 2:1, 1:2
ХК Рязань
Рязань
0:1 – Дубинин (Леснухин, Милёхин) – 16:10 (5x5), 1:1 – Далёйсен (Ибатуллин) – 30:48 (5x4), 1:2 – Бондырев (Лебедев) – 32:42 (5x5), 2:2 – Шин (Беляев) – 34:24 (5x5), 2:3 – Бондырев (Седунов, Лебедев) – 57:54 (5x5), 2:4 – Репьях (Карпов) – 58:22 (en), 3:4 – Бердников – 59:16 (5x5)

Олег Ломако принёс «Сарыарке» победу в матче с «Бураном» в серии послематчевых бросков – 2:1. В основное время матча отличились Андрей Белозёров и Артур Сарваров.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
2 : 1 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0
Буран
Воронеж
0:1 – Белозёров (Дьяченко, Горшков) – 16:31 (5x4), 1:1 – Сарваров (Юксеев, Сиксна) – 51:59 (5x4), 2:1 – Ломако – 65:00 ( ПБ)

Воскресенский «Химик» перебросал «Ижсталь», однако потерпел поражение со счётом 0:2. Шайбы на счету Александра Остроухова и Дениса Иванова.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
0 : 2 0:2, 0:0, 0:0
Ижсталь
Ижевск
0:1 – Остроухов (Черников, Вихарев) – 00:36 (5x5), 0:2 – Денис Иванов (Мансуров) – 10:01 (5x5)

Чеховская «Звезда» отыгралась со счёта 0:2 в матче с «Нефтяником», однако проиграла в овертайме – 3:4. Автором победной шайбы стал Андрей Демидов. Также за «Нефтяник» забросили Эдуард Янсонс, Александр Чиглинцев и Динар Хамидуллин. В «Звезде» голами отличились Никита Мокин, Павел Подлубошнов и Александр Тимирёв.

ВХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
3 : 4 0:2, 3:0, 0:1, 0:1
Нефтяник
Альметьевск
0:1 – Янсонс (Воеводин) – 05:09 (5x5), 0:2 – Чиглинцев (Демидов, Раисов) – 12:17 (5x5), 1:2 – Мокин (Николишин, Силаев) – 20:54 (5x5), 2:2 – Подлубошнов (Зыков, Дёмин) – 25:55 (5x5), 3:2 – Тимирёв (Пешехонов, Ибрагимов) – 34:57 (5x4), 3:3 – Хамидуллин – 46:57 (5x4), 3:4 – Демидов (Адамчук, Раисов) – 60:28 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Буран ХК Звезда ХК Ижсталь ХК Нефтяник Альметьевск ХК Рязань ХК Сарыарка ХК Торпедо Усть-Каменогорск ХК Химик
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