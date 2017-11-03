Итоги дня ВХЛ: «Рязань» одолела «Торпедо», забив в концовке 2 гола за 28 секунд

3 ноября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно четыре матча.



Один из аутсайдеров турнира, «Рязань», сумела одолеть усть-каменогорское «Торпедо» со счётом 4:3 благодаря двум заброшенным шайбам за 28 секунд в концовке встречи.

У победителей отличились Роман Дубинин, Александр Репьях и Игорь Бондырев, на счету которого две шайбы. В составе «Торпедо» голы забросили Майк Далёйсен, Александр Шин и Роман Бердников.

Олег Ломако принёс «Сарыарке» победу в матче с «Бураном» в серии послематчевых бросков – 2:1. В основное время матча отличились Андрей Белозёров и Артур Сарваров.

Воскресенский «Химик» перебросал «Ижсталь», однако потерпел поражение со счётом 0:2. Шайбы на счету Александра Остроухова и Дениса Иванова.

Чеховская «Звезда» отыгралась со счёта 0:2 в матче с «Нефтяником», однако проиграла в овертайме – 3:4. Автором победной шайбы стал Андрей Демидов. Также за «Нефтяник» забросили Эдуард Янсонс, Александр Чиглинцев и Динар Хамидуллин. В «Звезде» голами отличились Никита Мокин, Павел Подлубошнов и Александр Тимирёв.