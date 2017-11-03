Представлены формы всех хоккейных сборных на ОИ-2018

В официальном «твиттере» ИИХФ появились фото всех хоккейных сборных, которые примут участие на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Канада молится на КХЛ. Кто сыграет за «кленовых» на Евротуре? «Куньлунь» стал базовым клубом наших конкурентов по Олимпиаде.

В группе А сыграют команды Канады, Чехии, Швейцарии и Южной Кореи.

Фото формы команд группы А можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

В группу В попали сборные России, США, Словакии и Словении.

Фото формы команд группы В можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

В группе С сыграют Швеция, Финляндия, Норвегия и Германия.

Фото формы команд группы С можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

Хоккейный олимпийский турнир пройдёт с 14 по 25 февраля.