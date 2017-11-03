Представлены формы всех хоккейных сборных на ОИ-2018

В официальном «твиттере» ИИХФ появились фото всех хоккейных сборных, которые примут участие на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Канада молится на КХЛ. Кто сыграет за «кленовых» на Евротуре?
«Куньлунь» стал базовым клубом наших конкурентов по Олимпиаде.
В группе А сыграют команды Канады, Чехии, Швейцарии и Южной Кореи.
Фото формы команд группы А можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.
В группу В попали сборные России, США, Словакии и Словении.
Фото формы команд группы В можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.
В группе С сыграют Швеция, Финляндия, Норвегия и Германия.
Фото формы команд группы С можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.
Хоккейный олимпийский турнир пройдёт с 14 по 25 февраля.