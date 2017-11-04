Немет: Варламов — голкипер мирового класса, великолепно иметь его за спиной

Защитник «Колорадо Эвеланш» Патрик Немет поделился мнением об игре российского голкипера Семёна Варламова, который в последней игре с «Каролиной Харрикейнз» отразил 57 из 60 бросков по своим воротам.



«Варламов — голкипер мирового класса. Ты знаешь, что можешь позволить сопернику бросать с некоторых углов и не переживать за это. Играть в обороне, имея его за спиной, просто великолепно», — приводит слова Немета официальный сайт «Колорадо Эвеланш».



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События дня НХЛ. 57 сейвов Варламова! Когда такое ещё было? А Радулов попал под пресс «большого папочки».