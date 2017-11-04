Пашков: во время перерыва жду отставок тренеров, проблемы у «Витязя» и «Динамо»

Олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков поделился мнением о возможных тренерских отставках в КХЛ.



«Перерыв на Евротур — удобное время для перемен на тренерской скамейке. Не будем далеко ходить — и остановимся на московском регионе. Посмотрите, какой кризис в „Витязе“ и как неуверенно выступает московское „Динамо“ — в том числе в родных стенах, что ветеранов клуба очень сильно огорчает. При этом лично я считаю, что отставка Владимира Воробьева, если и состоится, то будет проведена скорее для отвода глаз. Ведь у нынешних проблем бело-голубых есть и глубинные причины.



Кстати, заметил, что, несмотря на серию неудач, в СМИ „Динамо“ практически не критикуют, а о „Витязе“ вообще забыли. Для клубов и для того же Воробьёва это очень позитивный момент, всё-таки журналисты обычно оказывают дополнительное давление. Есть ещё два-три тренера, позиции которых не сильны. Называть их фамилии не хочу — чтобы, как говорится, не накаркать. Но боюсь, что в ближайшие дни одной-двух отставок нам не избежать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.